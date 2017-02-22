هاني الظفيري - محمد الدشيش

تمكنت إدارة مباحث محافظة الفروانية من كشف غموض عدد من قضايا السرقة المقيدة ضد مجهول بعد ضبط تشكيل عصابي آسيوي اعتاد على سرقة اسطوانات الغاز من المنازل والمطاعم بأسلوب احترافي.

وكانت عدة بلاغات قد وردت إلى مكتب مباحث الفروانية حول وقوع العديد من جرائم سرقة اسطوانات الغاز من المنازل والمطاعم، حيث كان الجناة يستغلون عدم تواجد أصحاب المنازل أو المحلات التجارية والمطاعم لسرقة اسطوانات الغاز وهم يخفون وجوههم حتى يصعب التعرف عليهم، فتم تشكيل فريق أمني من قوة مكتب مباحث الفروانية وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات والاستعانة ببعض المصادر لرصد الجناة، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم الرئيسي وهو من الجنسية البنغالية وتم ضبطه خلال كمين محكم.

وأشارت الادارة الى أن المتهم اعترف وأرشد عن شركائه في العملية وتم ضبطهم جميعا في منطقة جليب الشيوخ وعددهم خمسة (هنديان وباكستانيان ووافد من الجنسية البنغالية)، الذين أرشدوا بدورهم عن مكان تخزين المسروقات وعثر على 70 أسطوانة غاز جاهزة للبيع مرة أخرى للمطاعم، وأحيل المتهمون الى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.