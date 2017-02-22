سعد الرشيدي

أيدت محكمة استئناف الاحوال الشخصية حكم محكمة أول درجة بإلزام مواطنة بطاعة زوجها ودخولها المسكن الشرعي في الدعوى المرفوعة من المحامي نواف المهندي وعلى سند من ان المدعي زوج المدعى عليها وهو أمين عليها في نفسها ومالها ودائم الاحسان اليها وهيأ لها المسكن الشرعي المناسب، إلا انها خرجت وتركت المسكن دون عذر أو مسوغ شرعي وطلب من هيئة المحكمة ان تندب أمين سر الهيئة او من تراه مناسبا لمعاينة المسكن الشرعي وللوقوف على ما اذا كان صالحا ومناسبا للحياة الزوجية من عدمه.

وانتهى تقرير أمين سر الهيئة الى أن المسكن الشرعي قد احتوى على أثاث حديث على مستوى راق وعال وجديد وان المسكن فيه من الخصوصية ما يكفي لاعتباره مسكنا شرعيا.