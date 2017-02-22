هاني الظفيري

حث وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح رجال الأمن على الاستمرار في بذل جهودهم المميزة في العمل الأمني، والإخلاص والعطاء من اجل الحفاظ على امن الوطن وأمان مواطنيه.

جاء ذلك خلال تكريم الطراح لمجموعة من رجال الأمن المتميزين العاملين بمديرية أمن الفروانية، وذلك تقديرا لجهودهم وتميزهم أثناء أداء مهامهم، بحضور مدير عام مديرية امن محافظة الفروانية اللواء ركن صالح العنزي،

ونقل اللواء الطراح للمكرمين تقدير وثناء القيادة العليا لوزارة الداخلية ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد للمجهود والعمل الأمني الذي بذل من قبلهم، مؤكدا أن هذا التكريم ما هو إلا تقدير وعرفان للمكرمين وحافز ودافع للآخرين لبذل المزيد من الجهد والعطاء.