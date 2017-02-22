محمد الدشيش

كرم مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد صباح امس في مبنى الإدارة العامة للإطفاء الفرق المتصدرة في مسابقة تدريب شامل.

وقال نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ان المسابقة تأتي بناء على تمرين «شامل 3» الذي أقيم في ديسمبر الماضي بمنطقه الجليعة، وأضاف أنه يجب تدريب جميع المحافظات على المشكلات والحوادث التي يواجهها قطاع المكافحة وكيفية مواجهتها، وقد تم عمل مسابقة بين جميع محافظات الإطفاء، حيث فازت إطفاء محافظة الجهراء بالمركز الأول وتلتها الفروانية وإطفاء المطارات.

وذكر البليهيص ان هذه التمارين ستستمر لرفع كفاءة رجال الإطفاء العاملين على جميع الحوادث بأنواعها المختلفة، كما شكر المكراد والبليهيص رئيس فريق تدريب ومسابقة شامل المقدم خالد المهيني وجميع الضباط المشرفين على المسابقة.