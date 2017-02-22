دعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بأنظمة المرور

هاني الظفيري

شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع على ضرورة تجنب السلوكيات السلبية أثناء القيادة خلال فترة الاحتفالات وعدم مخالفة قوانين وآداب المرور والالتزام بعدم تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، أو القيادة بسرعة فوق المعدل المسموح به، أو الصعود فوق الأرصفة، أو خروج الأجسام من النوافذ وأسقف المركبات، أو الجلوس على المركبة، أو بالخارج أثناء سيرها، وتعمد عرقلة حركة السير في الطرق والتقاطعات والميادين الرئيسية. مشيرا إلى أن كل هذه التجاوزات محل رصد ومتابعة.

وأكد الشويع جاهزية واستعداد قطاع المرور وكل الإدارات التابعة للقطاع لتنفيذ المهام المنوطة به في إطار الخطة الأمنية الموضوعة للاحتفال بالعيد الوطني وذكرى التحرير، من خلال وضع تصور كامل للتعامل مع كل المعطيات والإحداثيات التي تواكب هذه الاحتفالات.

وبين اللواء الشويع ان الخطة التي جاءت بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق. م الشيخ خالد الجراح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد لمواكبة احتفالات الكويت بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير، تهدف لتسهيل الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات المرورية والمحافظة على الانسيابية على الطرق المؤدية الى مواقع الاحتفالات ليتمكن الجميع من الوصول اليها بكل سهولة ويسر.

ولفت اللواء الشويع إلى أن خطة قطاع المرور تشمل كذلك تكثيف مهام الدوريات المرورية لضبط الحركة المروية على كل الطرق الرئيسية والدائرية والفرعية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة والتعامل مع البلاغات التي ترد على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الاتصال بهاتف الطوارئ 112 في حال وجود أي شكوى أو الإبلاغ عن المخالفات بكل انواعها.

وأكد اللواء الشويع ان كل الدوريات التابعة للإدارة العامة للمرور ستعمل خلال فترة الاحتفالات وعلى مدار الساعة لتنظيم وتسهيل الحركة المرورية، والانتقال إلى أماكن البلاغات التي تصل إلى هاتف الطوارئ 112، لافتا إلى أن قطاع المرور يعمل جنبا إلى جنب مع مختلف القطاعات الميدانية الأخرى من أجل تنفيذ الخطة المتكاملة التي تم الإعداد لها مسبقا لتحقيق انسيابية الحركة في كل طرق الكويت.

ودعا اللواء الشويع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بأنظمة المرور، مؤكدا ضرورة قيام أولياء الأمور بفرض رقابة على أبنائهم ونصحهم بعدم استخدام الألعاب النارية والمائية لما تلحقه من أضرار قد تفسد الأجواء الاحتفالية وتلحق الضرر بالآخرين.

واختتم اللواء الشويع متوجها بالتهنئة للكويت قيادة وحكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين على ارضها من كل مكروه في ظل قيادتها الحكيمة.