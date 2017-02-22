أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد حرص وزارة الداخلية على معالجة الاختناقات المرورية وتعزيز الانتشار الأمني في منطقة الفروانية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للأهالي، وكان الفريق الفهد قد استقبل في مكتبه امس الثلاثاء رئيس مجلس إدارة جمعية الفروانية احمد الجسار وأمين الصندوق عبدالله البذال.

وفي بداية اللقاء رحب الفهد بضيوفه، حيث قدم رئيس الجمعية والأعضاء الشكر والتقدير للفريق الفهد وكل رجال الأمن على المجهود الأمني والمروري الذي يبذلونه، مثمنين إتاحة الفرصة لهم لعرض المشاكل التي تعاني منها منطقتهم وسماع الاقتراحات والحلول المناسبة لها، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات واستعراض المشاكل والازدحامات المرورية التي تعاني منها منطقة الفروانية خصوصا عند المداخل والمخارج، وعلى الطرق الرئيسية في المحافظة.

ووعد الفريق الفهد بدراسة هذه المطالب مع القطاعات المعنية لتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة لها، مؤكدا ان وزارة الداخلية لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة والعون للجميع.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس الجمعية درعا تذكارية للفريق الفهد تقديرا لجهوده في خدمة المواطنين والمقيمين والحرص على أمنهم وسلامتهم.