سعد الرشيدي

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة بحبس مواطنة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والغرامة 550 دينارا، وقضت بالتقرير بالامتناع عن عقاب المتهمة وذلك عن تهمة التزوير والاستيلاء على مبلغ 640 دينارا من حساب بنكي لـ «VIP» بـ 3 عمليات شراء مستلزمات نسائية عبر الانترنت.

وحضر المحامي جاسم التويتان أمام المحكمة عن المتهمة وأكد ان الحكم شابه خطا في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وذلك لابتنائه على تحريات غير جادة وقاصرة تمت بعيدة عن الحقيقة والواقع، كما دفع التويتان بالقصور الذي شابه الحكم ومخالفة الثابت بالأوراق، وقال التويتان ان موكلته اعتصمت بالإنكار منذ فجر الدعوى وعدم تصور حدوث الواقعة بالطريقة التي صورها ضابط المباحث وخلو الأوراق من دليل يفيد بقيام المتهمة بارتكاب الواقعة.