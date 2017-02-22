مؤمن المصري

ألزمت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف مواطنا بدفع مبلغ 50 ألف دينار لسيدة أعمال، وقضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى، وتتلخص تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان في أن موكلته قامت بمقاضاة مواطن وطالبته بمبلغ 50 ألف دينار بموجب إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد مذيل بالصيغة التنفيذية ومستحق بالسداد بتاريخ محدد.

وامتنع المدعى عليه عن الوفاء بالمديونية رغم المطالبات الودية، رغم أنه تم تكليفه رسميا بالوفاء بمبلغ المديونية.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن المحامي البنوان على الحكم أمام محكمة الاستئناف، موضحا أن الحكم المستأنف قد تضمن خطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

وقدم البنوان حافظة مستندات تضمنت أصل صورة طبق الأصل لإقرار المديونية سند الدعوى صادرة من إدارة التوثيق في وزارة العدل وتعد بمنزلة أصل للمستند فضلا عن أن المدعى عليه لم ينكر صدور الإقرار منه ولم ينازع في صحته وجاء ادعاؤه بعدم تسلم المبلغ مجرد زعم باطل لا يتفق مع الواقع والمنطق.

وقدم البنوان أيضا مستندات تؤكد صدور أمر ضبط وإحضار ومنع سفر صادر ضد المدعى عليه، وطالب في ختام مرافعته بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه بالمبلغ المطلوب.