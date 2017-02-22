مؤمن المصري

ألغت الدائرة التاسعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار وليد الكندري الحكم الغيابي بحبس مواطنين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، وقضت بالامتناع عن النطق بعقابهما على أن يقدم كل منهما تعهدا يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين.

وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به عريف بسرية المهام الخاصة بأنه في تاريخ الواقعة استوقف سيارة تقل المتهمين لمخالفتهما قواعد المرور، فتبين عدم حمل المتهم الأول لتحقيق الشخصية وكان الثاني بحالة غير طبيعية.

وبإنزالهما من السيارة التي عثر خلال تفتيشها على كيس يحوي مادة عشبية وورقة مشتبه بها وأوراق لف سجائر. وبمواجهة المتهمين أقرا بأن المضبوطات تخصهما بقصد التعاطي.

وحضر مع المتهم الثاني أمام المحكمة المحامي عبدالله فازع وترافع شفاهة فدفع ببطلان الاستيقاف، كما دفع بانعدام السيطرة الكاملة لموكله على المضبوطات.

ودفع فازع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة دون القوة المرافقة وطالب بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام.