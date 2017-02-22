برعايـة وكيـل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وبحضور مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي ومساعد مدير عام الاكاديمية العقيد أنور الخليفة ومدير كلية الشرطة العقيد علي الوهيب ومدير إدارة التدريب في الاكاديمية العقيد احمد الفرحان ومدير مدرسة الشرطة العقيد محمد الرومي ومساعده المقدم علي الموسى وعدد من القيادات الأمنية بقطاع شؤون التعليم والتدريب، أقيم صباح امس بصالة معهد الهيئة المساندة حفل تخريج الدفعة 34 رتبة وكيل عريف البالغ عددهم 227 خريجا والدفعة 87 رتبة شرطي والبالغ عددهم 17 خريجا.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم استئذان آمر العرض ببدء مراسيم الحفل، ثم تلاوة من القرآن الكريم.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد اللواء بورسلي للخريجين على ضرورة العمل على تطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن وأمان مواطنيه وكل مقيم على أرض الكويت، مشددا على ضرورة الاستفادة مما تعلموه وتطبيقه نظريا وعمليا.

وهنأ الخريجين مؤكدا بدء مرحلة العمل والتي تتطلب أن يكونوا على قدر المسؤولية كل في موقعه حيث الجميع ينتظر عملكم ولا بد أن ينعكس الأداء ايجابا على دولتنا ووزارة الداخلية ولا بد من الحفاظ على القسم ومراعاة الله سبحانه وتعالى، مؤكدا على ضرورة تطوير الذات وألا يكونوا معول هدم في اختراق القوانين.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من قام بتأهيلهم في مدرسة الشرطة وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، داعيا الله أن يحفظ الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والكويت وشعبها.

وفي كلمة لمدير مدرسة الشرطة العقيد محمد الرومي اكد فيها ان إدارة مدرسة الشرطة تعمل على التحديث والارتقاء بالقطاع التعليمي الخاص بضباط الصف والافراد، مستعينة بكلمات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد ان بناء الانسان الكويتي في طليعة أولوياتنا ليكون مؤهلا علميا وعمليا يملك الكفاءة والمقدرة والخبرة التي تتطلبها أسواق العمل وبناء الانسان الكويتي المؤمن بدينه وبوطنه المتمسك بقيمه ومبادئه وتراثه الذي يؤدي واجبه قبل أن يأخذ حقوقه.