هاني الظفيري

أحال رجال أمن الجهراء مواطنا ملغوما بأسلحة وكوكتيل مخدرات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة صناعية اثناء محاولته الهروب من رجال الأمن وتم رفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر امني ان دوريات امن الجهراء اشتبهوا فجر امس بقائد مركبة وعند الطلب منه التوقف حاول الفرار وبعد تضييق الخناق عليه تم توقيفه فظهر بصورة غير طبيعيـــة وتمــــت مشاهـــدة سلـــاح في المقعد الخلفي وعليـــه تم إنزال الشخص واتضح انه مواطن وعند تفتيـــش المركبة عثر على سلاح هوائي وسكين، بالاضافــة الى مجموعة من الممنـــوعات من المخدرات فتمـــت إحالتـــه مع المضبوطـــات الى الادارة العامـــة للمكافحـــة.

واردف المصدر: ان الشخص يتم حاليا اخضاعه الى التحقيق لمعرفة علاقته بقضايا السلب وغيرها من الجرائم.