أحمد خميس

شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء في البحث عن شخص مجهول أقدم على دهس حدث كويتي وهو ما تسبب في إصابته بجروح وكسور، ونقل للعلاج في مستشفى الجهراء.



وبحسب مصدر أمني فإن بلاغا ورد فجر أمس إلى عمليات الداخلية عن استهتار ودهس في سعد العبدالله فتم توجيه دوريات من الأمن العام والنجدة والإسناد والمرور الى موقع البلاغ وتم فك الاستهتار ولم يكن هناك أثر للدهس، وارسلت احدى الدوريات الى مستشفى الجهراء للتأكد من صحة البلاغ وشوهد حدث أفاد بأنه خلال سيره بمكان الاستهتار بالقرب من منزله قام صاحب مركبة أميركية سوداء بدهسه والفرار الى جهة غير معلومة وقدم تقريرا طبيا تضمن وجود كسر بأسفل اليد اليسرى.