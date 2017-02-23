أحمد خميس

عن أمر وكيل نيابة الأحمدي سجلت في مخفر شرطة العدان قضية حملت عنوان اعتداء بالضرب وهتك عرض، وجاء تسجيل القضية عقب تقدم مواطن الى المخفر وتسجيله قضية برقم «5/2017» جاء فيها ان 3 نسوة حدد اسماءهن قمن بالاعتداء بالضرب على شقيقته وعلى ابنتها وكذلك صدر بحق شقيقته وابنة شقيقته فعل اخلاقي محرم.

على صعيد آخر تقدمت مواطنة تعمل مساعد مدير في مدرسة ثانوية بمنطقة مشرف ببلاغ الى مخفر جنوب السرة متهمة مواطنا وهو ولي أمر باهانتها داخل مقر عملها، وكذلك التهجم عليها وسبها، وحددت المبلغة في بلاغها الاسم والرقم المدني للمدعى عليه بموجب صورة عن البطاقة المدنية التي تركها لدى حارس المدرسة قبل دخوله.