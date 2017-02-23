محمد الجلاهمة

قاد وافد بنغالي مصاب بالتهاب الكبد الوبائي رجال إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة الى ضبط تشكيل عصابي من الجنسية البنغالية يقوم بالتلاعب بنتائج الكشف الطبي الخاص بالعمالة الوافدة.

وبحسب مصدر أمني فقد وردت معلومة الى إدارة البحث والتحري حول حصول وافد بنغالي الجنسية على شهادة صحية (غير صحيحة) بنتيجة «لائق صحي»، وصدر بموجبها إقامة عمل بمهنة طباخ في أحد المنازل، فتم تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات للتأكد من صحة المعلومة وضبط المتهم وأرسل الى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لإعادة الفحص الطبي مرة اخرى والتأكد من خلوه من الأمراض المعدية، وأظهرت نتيجة الفحص بان المتهم مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي فيروس (ب).

وقال المصدر ان المتهم أقر بأنه يعلم بإصابته بهذا المرض المعدي وقام بتزوير شهادة طبية من بلاده ليتمكن من الدخول الى البلاد، كما اعترف بأنه دفع مبلغ 350 دينارا لأحد الأشخاص نظير اجتياز الفحص الطبي لدى وزارة الصحة وحصوله على الإقامة، ودلت التحريات الى قيام 4 أشخاص بدور الواسطة بين الموظف المختص بوزارة الصحة والمتهم وإرسال النتيجة (لائق صحيا) الى الإدارة العامة لشؤون الإقامة ومن ثم إصدار الإقامة.

وكشف المصدر ان الأسرة التي عمل لديها الطباخ المصاب تم إخضاعها للفحص ليتم التأكد من عدم انتقال المرض لهم حتى يتم تقديم الرعاية الصحية لهم حال انتقال الفيروس.

وتم ضبط المتهمين بناء على أمر من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح وإحالتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك بعد الحصول منهم على اعترافات تفصيلية عن الوافدين الذين استفادوا من نشاطهم الإجرامي.