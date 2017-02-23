أحمد خميس

أسعفت مواطنة في العقد السادس من عمرها الى مستشفى مبارك لتلقي العلاج إثر محاولتها الانتحار بحبوب مهدئة، كما أسعفت فلبينية الى المستشفى ذاته اثر محاولة انتحارها بإلقاء نفسها من علو في منزل كفيلها بالسالمية.

وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغا ورد الى عمليات حولي بوجود حالة انتحار في منطقة الجابرية، فتوجهت إحدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شاهدت مواطنة في العقد السادس ملقاة على الفراش ويتم نقلها بواسطة الاسعاف الى مستشفى مبارك، وبسؤالها نفت محاولة الانتحار، مؤكدة انها تتعاطى حبوبا صرفت لها من مستشفى الطب النفسي، بالإضافة الى عقاقير أخرى لعلاج الغدة والقولون وأحيلت الواقعة الى النيابة التي أفادت بأنها لا تشكل جناية.

كذلك، ورد بلاغ الى العمليات يفيد بوجود حالة انتحار بقطعة 11 في منطقة السالمية، وانتقل ضابط المخفر الى موقع البلاغ وشوهدت وافدة فلبينية من مواليد 1992 يتم اسعافها الى مستشفى مبارك، وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية وإحالتها الى جهة الاختصاص.