هاني الظفيري - مشاري المطيري

أنقذت فرق الإطفاء ٣٠ شخصا بعد نشوب حريق في عمارة بمنطقة المهبولة.



وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا مساء اول من امس يفيد بوجود حريق بالدور الأرضي في عمارة تتكون من ثمانية أدوار فتم توجيه فرقتي إطفاء المنقف بقيادة الرائد علي بوسكندر والفحيحيل بقيادة الرائد أحمد العلي لمكان الحادث وتبين أن الحريق في الدور الأرضي وتسبب التخزين الخاطئ في العمارة في انتشار الدخان بشكل كثيف، حيث كان هناك إطارات من بين المواد المشتعلة وتسببت في كثافة الدخان الذي أدى الى احتجاز عدد كبير من السكان وعلى الفور تم إخلاء العمارة من سكانها ومكافحة النيران وإخمادها وتم تسليم ستة أشخاص الى الطوارئ الطبية بعد إصابتهم بحالات اختناق بسيطة وتم علاجهم بموقع الحادث، فيما نقلت حالتان إحداهما لإطفائي والاخرى لأحد سكان العمارة الى المستشفى وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق، شارك بالحادث رجال الطوارئ الطبية ورجال الامن بوزارة الداخلية.