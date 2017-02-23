مشاري المطيري

تمكنت ادارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من كشف عملية لتزوير محررات رسمية في اعقاب تقدم مواطن بشكوى حول وجود عامل بنغالي مسجل على كفالته دون علمه، حيث تبين لدى التدقيق على المعاملة قيام الاخ غير الشقيق له بتقديم المعاملة وارفق عليها رقم هاتفه، فتم استدعاؤه واعترف بقيامه وبالاشتراك مع صديق له وموظف بإدارة شؤون الاقامة بمحافظة مبارك الكبير بإصدار الاقامة من خلال تزوير توقيع اخيه وصورة البطاقة المدنية المرفقة في المعاملة، كما تبين قيامه بمعاملة اخرى لعامل بنغالي عن طريق تزوير شهادة «لمن يهمه الامر» صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفيد بتسلمه قسيمة حكومية، حيث اقر بعدم صحة الشهادة وانه لا يحوز اي قسمية حكومية.