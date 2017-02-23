ذكرت الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن المقطع الصوتي الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على أنه بلاغ حديث من غرفة العمليات لعموم القوة باتباع الحيطة والحذر، وتود الاحاطة بأن هذا البلاغ قديم ويعود إلى أحد البلاغات التي مضى عليها أكثر من عام.

وتؤكد الادارة أن رجال الأمن هم العيون اليقظة الساهرة للحفاظ على أمن الوطن وأمان مواطنيه. وأهابت الإدارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم إثارة الأخبار الكاذبة والشائعات التي لا أساس لها من الصحة واللجوء إليها للتأكد من صحة أي أخبار قبل إذاعتها حفاظا على أمن واستقرار المجتمع.