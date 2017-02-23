أحمد خميس

قدم مواطن بلاغا الى مخفر صباح السالم افاد فيه بسرقة هاتفه النقال نوع «آيفون 6» خلال وجوده في جمعية المنطقة، وقدم رقمه المتسلسل ولم يتهم احدا.

في سياق آخر، ابلغت وافدة مصرية مخفر السالمية بسرقة هاتفها النقال بالمنطقة دون ان توضح ملابسات السرقة ولكنها لم تتهم احدا.

من ناحية اخرى، قدم وافد مصري موكلا عن احدى الشركات الشهيرة للاجهزة الكهربائية بلاغا يفيد بسرقة لاب توب من معرض الشركة الكائن في حولي.

وفي مخفر السالمية قدم وافد هندي بلاغا افاد فيه بسرقة دراجته النارية من امام منزله بشارع المغيرة وامرت النيابة بتسجيل قضية.

كذلك، قدم مواطن بلاغا الى مخفر ميدان حولي اتهم فيه وافدا مصريا بخيانة الامانة، واضاف المواطن ان الوافد استولى على شيكات وبضائع خاصة بالشركة التي يملكها، وسجلت قضية واحيلت الى جهة الاختصاص.