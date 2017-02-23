مؤمن المصري

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة ببراءة مواطن من تهمة إرسال رسائل نصيه لطليقته متضمنة عبارات سب وقذف وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وقضت بتغريمه مبلغ 200 دينار.

كان الادعاء العام قد أسند للمواطن تهمة إساءة استعمال الهاتف النقال، وقضت محكمة أول درجة ببراءته. فطعنت المحامية إيمان البلوشي على ذلك الحكم بصفتها وكيلة عن المدعية بالحق المدني.

وحضرت المحامية البلوشي أمام محكمة الجنح المستأنفة ودفعت بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، حيث إن محكمة أول درجة برأت المتهم بالرغم من توافر أركان الجريمة بحقه وهذا ما أكدته تحريات المباحث ووجود الرسائل النصية المرسلة بالفعل من جهازه إلى رقم المجني عليها. وقدمت للمحكمة ما يؤكد ذلك بإحضار مستخرج من شركة الاتصالات بالرسائل المرسلة إلى جهاز المجني عليها.