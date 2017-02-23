موسى أبوطفرة

تبدأ الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر صباح اليوم استقبال المواطنين الراغبين في استصدار الجواز الإلكتروني الجديد بعد أن تم تحديد 6 مقرات بمراكز الخدمة في المحافظات الست للعمل في الفترة الصباحية.

وعلمت «الأنباء» أن عدد الجوازات الجديدة المتوافرة حاليا تبلغ 120 ألف جواز هي الدفعة الأولى التي تم تسلمها من قبل الإدارة، وهناك 4 دفعات جديدة سيتم تسلمها قريبا وتحتوي كل دفعة على 50 ألف جواز جديد وبمجموع يبلغ 200 ألف جواز.

وقال المصدر إن الجوازات المتوافرة حاليا والبالغ عددها 120 ألف جواز متنوعة بين جوازات عادية للمواطنين وجوازات ديبلوماسية وجوازات خاصة.

هذا، وتتضمن الطلبات المتعلقة بإصدار الجواز الإلكتروني الجديد صورة شخصية جديدة ذات خلفية زرقاء، إضافة إلى الجواز القديم إذا كانت مدة صلاحيته أقل من 6 أشهر مع الحضور الشخصي لصاحب المعاملة وحضور من أكمل 12 سنة مع ولي أمره.