مؤمن المصري

قررت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد تأجيل نظر استئناف الفلبينية الداعشية لجلسة 10 مايو المقبل للدفاع.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 26 ديسمبر الماضي بحبس المتهمة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن الدولة المتهمة فيها بالانضمام لتنظيم «داعش»، وأمرت المحكمة بإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة لينافي أزويلو بيسكايدا من مواليد 1984 وتحمل الجنسية الفلبينية بتهمة الانتماء لما يسمى بتنظيم «داعش» ومبايعته والاستعداد لتنفيذ عمل إرهابي.