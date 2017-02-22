قالت وزارة الداخلية الكويتية ان المقطع الصوتي الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على أنه بلاغ حديث من غرفة العمليات لعموم القوة هو مقطع قديم.



وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم الابعاء ان المقطع المتداول يعود إلى احد البلاغات التي مضى عليها أكثر من عام.



وأكدت ان رجال الأمن هم العيون اليقظة الساهرة للحفاظ على أمن الوطن وأمان مواطنيه داعية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الى عدم تداول الأخبار الكاذبة والشائعات التي لا أساس لها من الصحة.



وشددت على اهمية التواصل معها للتأكد من صحة أي أخبار قبل نشرها او تداولها حفاظا على أمن واستقرار المجتمع.