رجال الأمن يتعقبون عدداًمن الهاربين





هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد باحالة 5 أحداث الى نيابة الاحداث نظير 3 تهم و6 مخالفات مرورية، وتمثلت التهم التي وجهت للاحداث الخمسة في التعدي على رجال الأمن واتلاف مال الدولة والتجمهر، اما المخالفات التي حررت لهم فهي قيادة مركبة من دون رخص سوق والاستهتار والرعونة وقيادة مركبات مخالفة لشروط الأمن والمتانة وتعريض حياة الأخرين للخطر وعدم ارتداء حزام الأمان الى جانب مخالفات للبعض تمثلت في قيادة مركبات عليها اثار حادث، الى ذلك اكد مصدر امني ان رجال الأمن يتعقبون شبابا آخرين تمكنوا من الهرب.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغا في الحادية عشرة والنصف من يوم امس الاول عن وجود تجمهر في منطقة تيماء ق2 شارع النجاشي وعليه تم توجيه دورية بقيادة ملازم ووكيل ضابط وعند ثبوت الدورية تبين وجود تجمهر اكثر من 100 شخص يقومون بأعمال الشغب ورمي الدوريات بالحجارة وهو ما تسبب في اتلاف الزجاج الامامي لدورية رقم 7975 عمدا واتلاف الباب الايمن الجانبي لدورية رقم 9761 عمدا تابعة لمديرية امن الجهراء واتلاف الشبك الامامي لدورية رقم 9462 عمدا تابعة لدوريات النجدة والجهراء واتلاف 4 فلشر لدورية رقم 7808 عمدا تابعة لدوريات النجدة واتلاف الزجاج الخلفي لدورية رقم 7318 عمدا تابعة لدوريات النجدة،



كما قام المجتمهرون بقذف ملازم من ادارة شرطة نجدة الجهراء بالحجارة ملحقين به اصابات حسب التقرير الطبي الذي كان عبارة عن «ادعاء بالضرب من الاخرين وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري تبين وجود كدمة وتورم خلف الاذن اليمنى وسحجة بالجبهة ولا توجد اي اصابة اخرى ظاهرة». واضاف المصدر ان الموقوفين شخص يدعى (ل.ب) غير كويتي مواليد 2002 و(ع.ف) خليجي مواليد 2001 و(م.ع) غير كويتي و(ع.س) خليجي مواليد 2002 و(ف.هـ) غير كويتي مواليد 1999.