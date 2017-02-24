مؤمن المصري

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان امس بحبس موظفين في وزارة الداخلية خمس سنوات وعزلهم من الوظيفة وحبس سيدة اعمال خمس سنوات ومستشار مصري ومصرية سبع وخمس سنوات على التوالي وتغريم الاخيرين ٨٠ ألف دينار في قضية تهريب مطلوبين من المطار مقابل مبالغ مالية.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق عن ضبط تشكيل عصابي مكون من مواطن ومواطنتين يعملون في إدارة منفذ المطار، ومحام مصري وموظفة مصرية تعمل «مطبقة» في المطار أيضا، بتهمة تهريب المطلوبين والأشخاص المسجلة بحقهم أوامر منع بجهاز الحاسب الآلي مقابل مبالغ مالية.

وتم ضبط الموظفة المصرية أثناء وجودها في مقر عملها، واقتادوها الى مكتب التحقيق وواجهوها باعترافات المواطنة المطلوبة، لتنهار معترفة بأنها بالاتفاق مع موظفتين وموظف يعملون في المطار، يخرجون المطلوبين أمنيا مقابل مبالغ مالية، عن طريق المستشار القانوني الذي يتفق معها على مبلغ 5 آلاف دينار مقابل إخراج الشخص المطلوب، ويتم اقتسام المبلغ بينها وبين الموظفين الثلاثة.

يشار الى ان المستشار القانوني المصري الذي اعترف بأنه يعمل على تهريب المطلوبين مقابل مبالغ مالية يدفعها للموظفة المصرية التي توصلها بدورها الى موظفي الجمارك، وأن المتهمة المصرية تعمل أيضا مندوبة شخصية لديه، وأنه كان يتفق مع المطلوبين أمنيا داخل مكاتب المحامين التي يعمل بها.