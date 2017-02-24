هاني الظفيري - محمد الدشيش

اوقف رجال قطاع أمن الحدود البحرية في الإدارة العامة لخفر السواحل تشكيلا عصابيا رباعيا حاول تهريب مخدرات إلى البلاد عن طريق البحر.

وبحسب بيان صادر عن الداخلية فقد رصدت المنظومة الرادارية احد الطراريد يقوم بانتشال مواد يشتبه بانها مخدرة من المياه الإقليمية، وتمت مطاردته واللحاق به والقاء القبض عليهم وهم 4 وافدين وبإجراء عملية التفتيش وجد بحوزتهم 103 قطع حشيش.

الى ذلك اكد قطاع أمن الحدود البحرية أن رجال خفر السواحل عيون ساهرة على حماية المياه الإقليمية والوقوف بالمرصاد لاي محاولات تهريب أيا كان نوعها، مشيرة إلى أن المنظومة الرادارية تتعامل مع كافة الأهداف وترصدها عن بعد، وعلى الفور تتوجه الدوريات البحرية للتعامل معها.

هـذا وجار إحالــــة المتهمــين والمضبوطات والطراد المستخدم إلى جهة الاختصاص.