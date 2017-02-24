محمد الجلاهمة

حال التدخل السريع لرجال الاطفاء دون وقوع اصابات وامتداد حريق شقة الى شقق مجاورة، واعتبر مصدر في الاطفاء ان تدخلهم حال دون وقوع كارثة، على حد تعبيره.

تفاصيل الحادث وبحسب المصدر بدأت بورود بلاغ الى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء يفيد باندلاع حريق عمارة بمنطقة الجابرية، وعلى الفور تم توجيه مركز اطفاء حولي، وعند وصول رجال الإطفاء الى موقع الحادث تبين انه حريق عمارة تتكون من 3 ادوار والحريق في الدور الثالث، فتم اخلاء العمارة بالكامل من السكان وفصل التيار الكهربائي، وقامت فرقة الانقاذ بإخراج المحشورين وعمل تهوية للمبنى، ومن ثم شرع رجال الإطفاء بعملية المكافحة ومحاصرة الحريق بأماكن محدودة، وتبين ان بداية الحريق كانت في صالة الشقة، وتم عمل تبريد للمكان المشتعل ومكافحته واخماده في فترة قياسية دون تسجيل اصابات تذكر انما اقتصرت الخسائر على الماديات.