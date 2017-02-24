مؤمن المصري

قضت الدائرة المدنية الثامنة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار حمد المديرس بسقوط حق مواطن في المطالبة بقيمة شيك بنكي بمبلغ ثلاثين ألف دينار كويتي بالتقادم الصرفي وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وتعود وقائع الدعوى إلى أن المدعي فيها أقامها على سند من القول إنه يداين أحد المواطنين بمبلغ ثلاثين ألف دينار كويتي بموجب شيك بنكي صدر إليه من الأخير، ولم يقم بسداد قيمته ولم يتسن له صرفه من البنك المسحوب عليه.

وقد حضر المحامي محمد فهد المطيري عن المدعى عليه ودفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة المبلغ موضوع الشيك لتقادمه بحسب ما نصت عليه المادة (550) من قانون التجارة، وأكد أن موكله قام بالوفاء مسبقا بقيمة هذا الشيك.

وعقب صدور الحكم صرح المطيري بأنه يشيد بالقضاء الكويتي الذي يحفظ حقوق الكافة من تعنت الغير ويصون ما يجب أن يصان من شرف التعامل والوفاء بالعقود والالتزامات.