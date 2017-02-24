أعلنت الإدارة العامة للمرور انه بالتعاون مع وزارة الأشغال سيتم إلغاء إشارتين ضوئيتين على طريق الدائري الخامس مقابل مقبرة الصليبخات ومنطقة الصليبية لاستحداث جسر جديد مع افتتاح تحويلة اليوم.

وذكرت الإدارة انه سيتم إغلاق مداخل منطقة الصليبية ومقبرة الصليبخات لمدة 24 ساعة لربط الطريق المؤقت بالطريق الدائم حتى غدا السبت.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بقائدي المركبات مستخدمي طريق الدائري الخامس مقابل مقبرة الصليبخات ومنطقة الصليبية توخي الحيطة والحذر بالاتجاهين والالتزام بحدود السرعة والتقيد بعلامات المرور الإرشادية والتحذيرية وتعليمات رجال المرور.