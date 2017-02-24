كرّم وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، في مقر وزارة الداخلية امس الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وعددا من ضباط وضباط صف وأفراد الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وأوضح الفريق الفهد ان ما يقوم به رجال الامن من جهد وطني هو محل تقدير وثناء من كل أهل الكويت ومن كل مقيم مخلص لهذه الارض الطيبة، مؤكدا أن الأداء المتميز هو ما عهدناه دائما من منتسبي المؤسسة الأمنية.



وأشار الى أن هذا التكريم يأتي تتويجا لجهود رجال الامن في قطاع الامن الجنائي وتمكنهم من ضبط أكثر من 100 قضية لسرقة المركبات خلال فترة زمنية قياسية، وضبط أربعة تشكيلات عصابية لسرقة محتويات المركبات عن طريق الكسر احدها متخصصة بتفكيك المركبات وتهريبها الى الخارج، بالإضافة الى ضبط مجموعة من الخارجين على القانون الذين اعتادوا السلب بالقوة وانتحال صفة رجال الامن الى جانب تمكنهم من ضبط أكثر من 300 مطلوب جنائيا ومدنيا وضبط تشكيل عصابي متخصص بسرقة اسطوانات غاز.

بدوره، عبر اللواء العوضي عن شكره وتقديره لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على هذا التكريم والدعم لأبنائه من منتسبي قطاع الامن الجنائي، مؤكدا أنهم مستمرون في أداء واجباتهم بكل عزيمة وإخلاص.

من جانب آخر، كرم الفريق الفهد الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين وفريق عمل اللجنة التحضيرية لإعداد التقارير الخاصة بالكويت امام الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، مشيدا بالجهود التي بذلوها في توضيح الدور الذي تقوم به الكويت بهذا الشأن ومشاركتهم في الفعاليات الدولية المتعلقة بعمل اللجنة.

وأكد الفريق الفهد ان وزارة الداخلية حريصة على الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية العليا بتعزيز نهج الشراكة القائمة على الشفافية والوضوح بين وزارة الداخلية والمنظمات المعنية من اجل حفظ وحماية مبادئ حقوق الانسان وفقا للتشريعات المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

بدوره، أعرب اللواء الديين عن شكره وتقديره للقيادة العليا لوزارة الداخلية على دعمها لجهود اللجنة في إيضاح دور الكويت وحرصها على الاهتمام بمبادئ حقوق الانسان بما يتوافق مع المواثيق والاعراف الدولية. حضر التكريم مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش، ومدير عام الادارة العامة لشؤون المجالس العقيد فوزي الخميس.