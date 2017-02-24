استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية امس نائب وزير داخلية مملكة البحرين الشقيقة الفريق عادل خليفة الفاضل والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لجهاز أمن الدولة الداخلي اللواء عصام النهام.

ورحب الجراح بالفريق الفاضل الذي نقل إليه تحيات معالي وزير داخلية مملكة البحرين الشقيقة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وتهنئته للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من القضايا الثنائية وأسس التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين والمستجدات على الساحة الأمنية خليجيا وإقليميا.

من جانبه، أكد نائب وزير داخلية مملكة البحرين الشقيقة على تطابق الرؤى ووجهات النظر بالنسبة لكل القضايا التي تم بحثها.

كما استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد الفهد الفريق عادل خليفة الفاضل والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لجهاز أمن الدولة الداخلي اللواء عصام النهام.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز دعم العلاقات الأمنية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد الفريق الفهد أن العلاقة الوطيدة والراسخة بين البلدين يحتذى بها ونعمل على تعزيزها دائما في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.