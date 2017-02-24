٥ مراكز باشرت استقبال طلبات الجواز الإلكتروني والتسليم بعد العطلة

120 طلباً في العدان ومثلها في الشامية و70 في «خدمة غرب مشرف» ونحو 90 في «خدمة اشبيلية» و70 في مركز خدمة سعد العبدالله

الأولوية لمن انتهت صلاحية جوازاتهم أو شارفتعلى الانتهاء



محمد الدشيش

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» يوم أمس باشرت وزارة الداخلية ممثلة في مراكز خدمة الشامية وغرب مشرف واشبيلية والعدان وسعد العبدالله استقبال المواطنين الراغبين في تجديد جوازات سفرهم واستبدال الجوازات القديمة بالجوازات الإلكترونية، ولتنظيم العمل فقد وضعت ضوابط لاستخراج الجوازات الجديدة بما لا يحدث كثافة إذ تضمنت ابرز الشروط ألا تكون في جواز السفر صلاحية تتجاوز الـ 6 أشهر أي الأولوية لمن شارفت جوازات سفرهم على الانتهاء أو لمن انتهت جوازات سفرهم مع استثناء بعض الحالات مثل الطلاب المسافرين للدراسة خارج الكويت أو المرضى الذين يستعدون للسفر للعلاج.



هذا، وشهدت معظم مراكز الخدمة المخصصة لاستقبال الراغبين في استخراج جوازات السفر الإلكترونية إقبالا واضحا، وبلغ عدد الطلبات نحو 500 طلب بواقع نحو 120 طلبا في العدان ومثلها في الشامية و70 طلبا في حولي ونحو 90 طلبا في الفروانية (مركز خدمة اشبيلية) ونحو 70 في مركز خدمة سعد العبدالله الذي يخدم محافظة الجهراء.«الأنباء» تفقدت عددا من المراكز خاصة مراكز الشامية والعدان واشبيلية حيث أشاد المراجعون بالتسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية والتعامل الراقي من قبل الضباط والعاملين في مراكز الخدمة.



الى ذلك، قال مصدر أمني ان مراكز الخدمة فتحت أبواب استقبال المراجعين بدءا من بداية دوام أمس، مؤكدا أن ضمن التعليمات اقتصار البصمة على بصمة الاصبع، وهناك فنيون يقومون بهذه المهمة.ولفت المصدر الى ان الطلبات التي تم تسلمها أمس ستكون جاهزة عقب عطلة الأعياد الوطنية.



وأكد المصدر حتمية حضور صاحب العلاقة بتجديد جوازات السفر أو حتى لتسلم الجوازات الجديدة، اما بالنسبة للقصر فيحق لولي الأمر تسلم الجواز وكذلك بالنسبة للمرضى هناك استثناء لهم.وأشار المصدر الى ان الجواز ذا صلاحية 5 سنوات يصدر مقابل 3 دنانير، وبالنسبة للجواز ذي صلاحية 10 سنوات فرسمه 6 دنانير.وأضاف: لتنظيم العمل يسمح لكل سكان محافظة بالتعامل مع مركز الخدمة الخاص بالمحافظة.

طلبات تجديدالجواز الإلكتروني

إصدار أول مرة

٭ البطاقة المدنية الأصلية + شهادة الميلاد + 2 صورة شخصية خلفية زرقاء، صلاحية الجواز المطلوب تجديده لا تزيد على 6 أشهر.

٭ البطاقة المدنية الأصلية + الجواز القديم + 2 صور شخصية خلفية زرقاء.

٭ 12 سنة فما فوق.

٭ 16 سنة فما فوق.

٭ مقاس الصورة 4×5.