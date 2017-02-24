محمد الجلاهمة

في واحدة من القضايا الغريبة تم إنهاء نشاط وافد عربي يعمل موظفا مهنيا في قطاع المرور حيث استطاع تكوين ثروة من خلال بيع أوراق للتوصية لاختبارات القيادة والفحص الفني واجراء أمر صلح واعادة تسلم لوحات مركبات مسحوبة، حيث يقوم الموظف باستغلال عمله في مكتب ضابط كبير في المرور ومن ثم يكتب أوراقاً للتوصية ويختمها بتوقيع الضابط، ومن ثم يبيع التوصية الواحدة مقابل 50 دينارا.



وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت إلى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء سعود الخضر بأن وافدا يستغل عمله لدى ضابط كبير وانه يقوم بكتابة أوراق توصية باسم الضابط دون علمه وبموجب هذه التوصيات يتم انجاز المعاملات.



ومضى المصدر بالقول: تم عمل كمين وضبط الوافد المهني وبالتحقيق معه أقر بأنه يستغل عمله لدى الضابط العامل في المرور بالتعاون مع وافد آسيوي يجلب له الراغبين في تمرير معاملات ليقوم المتهم بتدوين اسم الراغب في الوساطة مقابل 50 دينارا لكل ورقة على أن يقوم الآسيوي بأخذ نحو 25 دينارا إضافية.



واعترف المتهم بانه يقوم بهذا التزوير منذ فترة ولم يكن يتوقع ان يكتشف أمره.