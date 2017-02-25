ترجمة الخطة الأمنية إلى واقع عملي ومراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

هاني الظفيري - محمد الدشيش

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أهمية التزام اليقظة والجاهزية وحماية أمن الوطن وأمان المواطنين بكل قوة، لتواصل البلاد مسيرتها على طريق التقدم والنهضة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الفهد على شارع الخليج العربي للاطمئنان على الاستعدادات الأمنية المواكبة لكرنفال العربات، حيث اطلع على آلية التوزيع والانتشار والخطط البديلة للتعامل مع الاختناقات المرورية.

ترجمة الخطة الأمنية

وزود الفريق الفهد رجال الأمن بتوجيهاته، مؤكدا على ضرورة التعامل بسعة الصدر والابتسامة الدائمة وتقديم كل ما في وسعهم لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين ويتم ترجمة الخطة الأمنية إلى واقع عملي مدروس مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند تنفيذها وكذلك الحفاظ على سلامة الجميع وأمنهم والعمل على دراسة الحالة المرورية أولا بأول والتعامل مع الاختناقات المرورية على ألا نغفل عمن لا يلتزم بإجراءات الأمن حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه، مشيرا إلى أن الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير تعد تعبيرا صادقا ومعبرا عن فرحة المواطنين، داعيا في الوقت نفسه لأن يكون التعبير عن هذه المشاعر بما جبلت عليه الكويت من عادات وتقاليد حميدة والتي تعبر عن مشاعر الحب والاعتزاز بالوطن، معربا عن شكره وتقديره لجهود رجال الأمن كل في موقعه، متمنيا لهم التوفيق والقيام بالدور المنوط بهم على الوجه الأكمل.

الدرع الحصينة

ووجه الفريق الفهد الدعوة لإخوانه المواطنين والمقيمين للاستمتاع والفرح والمشاركة في الاحتفالات، مؤكدا لهم أن إخوانهم رجال الأمن سيكونون الدرع الحصينة لهم وسيعملون لخدمتهم، مطالبا الجميع بالتعاون معهم من أجل راحتهم وسلامتهم وأمنهم.

والتقى الفريق الفهد خلال جولة قام بها على مكان الاحتفال بعدد من المواطنين، حيث عبروا بدورهم عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية وتقديمهم للخدمات الأمنية بأسلوب حضاري ومتطور مما يسهم في إشاعة الراحة والاطمئنان اثناء الاحتفالات.