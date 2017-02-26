محمد الجلاهمة - هاني الظفيري
أخمدت فرق الإطفاء امس حريقا محدودا شب في فندق مكون من ٢٠ طابقا على شارع البلاجات بمنطقة السالمية.
وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا بالحريق فهرعت على اثره مراكز إطفاء السالمية والسالمية الجنوبي والإنقاذ الفني، وتبين أن الحريق اندلع في غرفة المحاسبة والتي تقع في الطابق الرابع فتمت عملية الإخلاء وإنقاذ المحتجزين لعدد 185 نزيلا من دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات ماعدا 3 حالات عولجت في الموقع بسبب استنشاق الدخان وتمت مكافحة الحريق وإخماده.
وذكر مصدر أمني أن التحقيق جار لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.