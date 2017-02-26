أحمد خميس

رغم أن فتاة كويتية أرفقت في ملف قضية تقريرا طبيا من مستشفى خاص يفيد بتعرضها لإصابات بليغة على خلفية عملية شفط دهون عقب اجرائها عملية بهذا الخصوص في عيادة خاصة، فإن التحقيق وجه المواطنة بالتردد على مستشفى حكومي لتقرير إفادتها وإرفاق تقرير معتمد صادر من جهة حكومية، وبحسب مصدر أمني فإن هذا الإجراء جاء عقب تقدم مواطنة الى مخفر ميدان حولي قالت فيه: إنها ترددت على عيادة خاصة لإجراء عملية شفط، مما سبب لها أضرارا في جسدها، حيث طلب منها التوقيع على أوراق، ودخلت لإجراء ما تم الاتفاق عليه، واذ بها تتعرض لأضرار لاحقة، وهو ما اضطرها الى الذهاب الى مستشفى آخر، حيث أكد الأطباء لها ان العملية لم تكن دقيقة.