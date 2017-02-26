أحمد خميس

سجلت مواطنة في مخفر شرطة الزهراء قضية سرقة برقم 50 /2017 جنح.



وقالت المبلغة وهي من مواليد 1988 في القضية ان خلافا وقع بينها وبين زوجها وإذ به يقوم بأخذ التجوري الموجود بمنزل الزوجية وإخفائه مشيرة الى ان التجوري كان بداخله ذهب ومجوهرات تخص ابنتها الرضيعة.

من جهة أخرى، تقدم مواطن من مواليد 1994 ببلاغ الى مخفر جنوب السرة قال فيه انه كان يتسوق في أرض المعارض وخلال مشاهدته المنتجات ووضعه الهاتف الى جواره فوجئ بأن الهاتف قد اختفى وأغلق على الفور، وجدد أوصاف الهاتف وهو من نوع آي فون 7.

على صعيد آخر اتهم وافد يمني مجهولا بسرقة هاتفه الذكي وهو بحديقة الشعب، وسجلت قضية.