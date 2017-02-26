أحمد خميس

أمر محقق مخفر ميدان حولي بإدراج اسم شخص من غير محددي الجنسية (بدون) على قوائم المطلوب القبض عليهم، وذلك على خلفية القضية رقم 8/ 2017، وجاءت القضية بعد ان تقدم مواطن، وقال انه تعرف على بدون يدعى (س. د) وأوهمه بانه رجل أعمال وانه يتاجر في العقارات خارج الكويت، وأغراه بربح وفير.



وأضاف المبلغ: أقنعني «البدون» فسلمته كل مدخراتي لاستثمارها وهو 12.600 دينار، خاصة بعد ان أدخل في رأسي ان المبلغ الذي سأسلمه له سيتضاعف خلال أشهر.

ومضى المبلغ بالقول: ما ان تسلم المدعى عليه المبلغ حتى بدأ يتهرب مني وفجأ ألغى خط هاتفه الذي كنت أتواصل معه من خلاله، وأكد المبلغ انه لا يعرف مسكن المدعى عليه حيث كان يلتقي به في كافيهات ومطاعم فاخرة، وتم تسجيل خيانة أمانة.