أحمد خميس

اقتيد عسكري في وزارة الدفاع الى مخفر شرطة سعد العبدالله وعقب التحقيق معه طلب منه نزع ملابسه العسكرية وإيداعه نظارة المخفر على ذمة قضية الاشتباه في تعاطي مواد مسكرة، ومن المقرر إحالة العسكري الى جهة الاختصاص وان ترفع الداخلية الى وزارة الدفاع تقريرا بشأن الواقعة.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغ استغاثة من مدير جمعية رئيسية في محافظة الجهراء، حيث قال في إفاداته ان عسكريا بزيه الرسمي وفي حالة غير طبيعية وتصدر عنه تصرفات غريبة، وان الإدارة غير قادرة على التعامل معه.



وأضاف المصدر انه وعلى الفور تم ارسال دورية تتبع مخفر شرطة سعد العبدالله وتم توقيف العسكري حيث كان بزيه الرسمي ورغم المقاومة التي صدرت منه الا ان رجلي الأمن تمكنا من السيطرة عليه وإحالته الى المخفر.