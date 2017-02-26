محمد الجلاهمة

تمسكت سيدة خليجية بإفادتها بأن من حرق قلبها على سيارتها الكورية موديل 2015 هو مواطن من مواليد 1988، وطلبت من رجال المباحث إثبات هذا الاتهام والتحقيق مع المدعى عليه وإحالته إلى الأدلة الجنائية لتأكيد ما ذهبت اليه في بلاغها بمخفر شرطة الصليبية.

وبحسب مصدر أمني، فإن خليجية من مواليد 1988 وتسكن في منطقة الصليبية قالت إن سيارتها الخاصة كانت متوقفة مقابل منزلها وإذ بأطفال يطرقون بابها لإبلاغها بأن النيران التهمت سيارتها حيث سارع شقيقها إلى إطفاء النيران.



وجاء الحريق متعمدا، حسب تأكيد المبلغة في القضية التي حملت رقم 16 /2017 ، والذي تسبب في تلفيات لسيارتها، مشيرة إلى أن من أضرم الحريق هو شقيقها، وتم الاتصال على وكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل قضية.

من جهة أخرى، تلقت العمليات بلاغا بنشوب حريق في بعض مكاتب الرقابة التجارية في مركز الشويخ للرقابة التجارية، فتم توجيه فرق إطفاء الشويخ بقيادة الرائد فيصل الفضالة، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق دون حدوث إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية.