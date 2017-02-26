34 مخالفة مرورية وسحب 5 مركبات وتحويلها إلى كراج الحجز

هاني الظفيري - محمد الدشيش

أسفرت حملة امنية موسعة شنها امن الجهراء عن تحرير 34 مخالفة مرورية وسحب 5 مركبات وتحويلها الى كراج الحجز، وكانت مديرية أمن الجهراء بتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قد شنت حملة قادها مديرها العام اللواء علي ماضي ردا على واقعة إتلاف عدد من الدوريات المتهم فيها خليجيان و3 بدون وآخرون هاربون وجهت اليهم تهم التعدي على رجال الامن واتلاف مال الدولة والتجمهر، بالاضافة الى مخالفات قيادة مركبة دون رخص سوق والاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وكانت العمليات قد تلقت الاربعاء الماضي بلاغا عن وجود تجمهر في منطقة تيماء، فتم توجيه دوريات من النجدة والامن العام الى موقع البلاغ، وتبين وجود تجمهر يضم اكثر من 100 شخص يقومون بأعمال شغب والقوا بالحجارة على الدوريات، ما تسبب في اتلاف دوريتين واصابة ضابط برتبة ملازم.

في سياق متصل، شن رجال امن الفروانية حملة اسفرت عن ضبط 3 مواطنين قرب احد المجمعات التجارية في المنطقة وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات وأحدهم مطلوب في قضية مخدرات ومحكوم فيها بـ 5 سنوات.