محمد الجلاهمة

في قضية لا تخلو من الغرابة تقدم مواطن متقاعد دهس مجهولا في منطقة النعيم ببلاغ أكد فيه تعرضه للضرب من مجهول اصطدم به بشكل غير متعمد عقب وجوده أمام سيارته.



هذا، وأسعف المبلغ إلى مستشفى الجهراء وتدهورت حالته لاحقا. وجاء في التقرير الطبي الذي وصل إلى مخفر شرطة النعيم، حيث سجلت قضية، أنه حدث«تدهور شديد بدرجة الوعي» مع وجود جرحين قطعيين بفروة الرأس طول كل منهما 3 سنتيمترات وسحجات بالوجه والمرفق الأيمن والقدم اليسرى.

وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا متقاعدا من مواليد 1969 تقدم إلى مخفر شرطة النعيم، وقال انه كان يسير بسيارته وإذ بشخص مجهول يعترض طريقه أثناء سيره بالمركبة فاضطر الى التوقف المفاجئ. هذا، ولم يعرف مصير أو هوية المدهوس.