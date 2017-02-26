هاني الظفيري

توفي شخص من غير محددي الجنسية في حادث انقلاب مركبة على طريق المطلاع باتجاه الجهراء كيلو 2، وكانت العمليات قد تلقت بلاغا بانقلاب مركبة يابانية على كتف الطريق، وإصابة قائدها ونقله بواسطة الاسعاف الى مستشفى الجهراء، فتوجهت إحدى الدوريات لمعاينة موقع الحادث، ثم ذهبت الى المستشفى لمعرفة حالة المصاب، الذي تبين انه توفي، وذكر التقرير الطبي انه توجد إصابات متعددة وان المتوفى وصل الى المستشفى بدون نبض أو تنفس واشتباه بكسر في عظام الفخذ الأيمن، وجرح قطعي بالأيسر، ولم يستجب لعمليات الانعاش القلبي الرئوي، وأحيلت الجثة الى الطب الشرعي وأحيلت القضية الى جهة الاختصاص للوقوف على ملابسات الحادث.