عبدالله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في مكتب البحث والتحري في مخفر أبوحليفة من إغلاق ما لا يقل عن 22 قضية سرقة وسلب ارتكبت في مناطق الجليب والفروانية وخيطان والفحيحيل وأبوحليفة والمنقف وحولي والسالمية، وذلك بضبط 3 شباب «كويتي وبدون وخليجي»، حيث اعترف المتهمون بانهم ارتكبوا القضايا بقصد الإنفاق على التدخين والكيميكال، وانهم نفذوا بعض الجرائم بانتحال صفة رجال مباحث.

وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت الى رجال مباحث أبوحليفة بان هناك 3 شباب شكلوا فيما بينهم عصابة للسرقة والسلب، حيث يقومون بسرقة المركبات المعروضة للبيع ويتصلون على صاحب ونش ويطلبون منه رفع السيارة لأنهم فقدوا مفتاحها، وينقلون المركبات المسروقة الى كراج في الفحيحيل ويستخرجون مفاتيح بديلة ثم يقومون باستخدام المركبات تلك في تنفيذ جرائم سلب بالقوة وسلب بانتحال صفة رجال مباحث.

وقال المصدر: تم عمل كمين للشباب حيث تم الاتفاق مع سائق الونش الذي اعتادوا الاتصال به وإبلاغه بالحضور، وحينما حضروا تم القبض عليهم ليعترفوا بجرائمهم.

هذا، وأمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي باحالتهم إلى الاختصاص فيما لم

يستبعد مصدر أمني ان تتخذ إجراءات بحق سائق الونش باعتباره تعامل معهم في سرقة أكثر من مركبة استخدمت لاحقا في السلب بالقوة.