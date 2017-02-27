محمد الجلاهمة

علــمت «الأنباء» أن3 مـــراهقــين أعمارهم (14و15) بواقع شاب (15 عاما) وفتاتين (14 عاما) وضعوا تحت التحفظ في المباحث الجنائية تمهيدا لإحالتهم اليوم الاثنين الى نيابة الأحداث لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسط ترجيحات بأن تتم إحالة الحدث إلى المحكمة بتهمة تعاطي مواد مخدرة فيما لم يعرف بعد ما إذا كانت النيابة ستطلق سراح الطفلتين (14 عاما) او توجه لهما تهمة جليس متعاطي، خاصة ان الفحص الذي أجري للثلاثة انتهى إلى ان الحدث متعاط لسيجارة حشيش وأن الفتاتين أو المراهقتين ليستا متعاطيتين.

وبحسب مصدر أمني فإن رجال النقطة الأمنية في مجمع راق أبلغوا بأن أسفل جسر شهير شابا أغمي عليه، وعلى الفور توجه ضابط وإذا به يجد إلى جانب الشاب سيجارة حشيش، فتم التحفظ على الشاب الذي كانت برفقته مراهقتان، واعترف الشاب (15عاما) بأنه تعاطى سيجارة حشيش ولوحظ بأنه غير قادر على حفظ توازنه وسقط على الأرض، فيما قالت الفتاتان (اردنية ومصرية) انهما صديقتا الشاب.