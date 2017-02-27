هاني الظفيري
أمر وكيل نيابة حولي شعبان المغربي باحتجاز مواطنتين الأولى من مواليد 1993 والأخرى من مواليد 1981، وذلك على خلفية قضية حملت عنوان التعدي على موظف عام واستعمال القسوة واتلاف املاك الدولة وأرفق في ملف القضية تقرير طبي بشأن إصابات لحقت برقيب بوزارة الداخلية تعرض للدهس، وكذلك تقرير صادر عن الملازم إثر تعرضه للسحل.
وبحسب مصدر أمني فإن ملازم ورقيب أول من مرور حولي تقدما إلى مخفر شرطة الرميثية وسردا تفاصيل الواقعة التي حدثت لهما خلال تأدية عملهما.
وقال الرقيب إن مواطنة شابة كانت تقود مركبة ألمانية فارهة ومعها شقيقتها، وحاول استيقافهما لتحرير مخالفة من قبل ضابط الموقع فقامت الثانية بالإمساك به فيما قادت الأولى المركبة بسرعة بقصد الحاق الضرر به، ما أدى لدهسه ثم اصطدمت بعمود إنارة فأفلتته وأحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.