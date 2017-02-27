مصادرة 9 آلاف مرش مياه

جاسم التنيب- أمير زكي

كشف مصدر أمني أن حصاد الاحتفالات التي اجريت خلال اليومين الماضيين تضمن تحرير ما لا يقل عن 1400 مخالفة ما بين عرقلة حركة سير واستهتار ورعونة، مشيرا الى ان القطاعات الميدانية والمتمثلة في الامن العام والنجدة والمرور والمباحث الجنائية اوقفت نحو 105 مطلوبين ومتغيبين الى جانب 10 متعاطين، حيث تمت احالة المطلوبين كل الى الجهة المختصة، اما المتعاطون فأحيلوا الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات، لافتا الى ان اجهزة الداخلية صادرت ما لا يقل عن 9 آلاف مرش ماء اغلبها على شارع الخليج العربي،



وأشار المصدر الى ان يوم امس كان الاكثر في الضبطيات، حيث ضبط خلاله 25 مطلوبا مدنيا وجنائيا بواقع 10 جنائيا و15 مدنيا و30 متغيبا، وكشف المصدر عن تدخل اجهزة الداخلية في فض ما لا يقل عن 30 مشاجرة بسبب رش المياه في الغالب وتعمد اطفال فتح الابواب ورش المياه داخل المركبات.

وثمّن المصدر الجهد الكبير الذي بذلته الاجهزة المعنية، حيث تم تنفيذ خطط الداخلية بشكل دقيق والتي اشرف عليها لحظة بلحظة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، فيما تابع الخطة بشكل دوري وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح،



و وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، فيما كانت هناك جهود كبيرة من قبل قطاعي امن الدولة بقيادة اللواء عصام النهام، والامن الجنائي بقيادة اللواء عبدالحميد العوضي.

شارك في الجهود التي بذلتها القطاعات الميدانية كل من: الرائد عبدالله براك الضويحي، والنقيب عبدالله عبدالعزيز عابدين، وملازم اول محمد فهيد العجمي، وملازم اول عبدالحميد خالد الحجي، ووكيل ضابط عبدالله حمد العجمي.