أحمد خميس

كشفت وصلة رقص في الشارع بمنطقة السالمية عن مواطن في حالة سكر بيّن، وجرت مصادرة زجاجة خمر محلية وأخرى مستوردة من نوع شيفاز بها أقل من ربع.

وبحسب مصدر أمني، فإن إحدى دوريات أمن حولي، وخلال جولة لها على شارع الخليج مقابل منطقة السالمية، رصدت شخصا يرقص بشكل غريب ودون أي مبرر، وعندما اقتربت منه تبين لرجال الأمن أنه في حال سكر بيّن، وعثر بحوزته على «بطل» مياه صحة حجم صغير بها خمر محلية وزجاجة أخرى ممتلئة حتى ربعها بالخمر المستوردة.

من جهة أخرى، أسفرت حملة أقامها رجال الأمن على الدائري الرابع في ساعة متأخرة مساء أول من امس عن ضبط سكران.



وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني أن إحدى دوريات مرور حولي رصدت مركبة أميركية تسير بشكل غير طبيعي على طريق الدائري الرابع مقابل ميدان حولي، فاقتربت منها وأوقفتها وفوجئت بوافد هندي في حالة غير طبيعية فاصطحبته الى المخفر وسجلت بحقه قضية.