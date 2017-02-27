هاني الظفيري

أحيل مواطن من مواليد 1985 إلى الأدلة الجنائية لمعرفة ما إذا كان سكران أو متعاطيا لمواد مخدرة وسجلت للشخص مخالفة بعنوان قيادة مركبة بحالة غير طبيعية، وبحسب مصدر فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوجود شخص يبدو متوفى داخل سيارته على الدائري السابع، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن وتبين ان الشخص ليس متوفى، وإنما نائم، ولدى التحدث مع الشخص لاحظ رجال الامن انبعاث رائحة كريهة من فمه وأنه في حالة غير طبيعية، هذا وتم التحفظ على مركبته في كراج الحجز.

من جهة اخرى تم فتح تحقيق لمعرفة هوية مجهول أقدم على قتل آسيوية دهسا وانحاش، وبحسب مصدر امني فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية بوجود حادث دهس على الملك فهد بجوار منطقة الصباحية وتبين ان المدهوسة آسيوية من مواليد 1973 وأن الجاني هرب.