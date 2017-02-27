أحمد خميس

سجلت بحق مواطن يدعى (ن.ن) قضية بتصنيف جناية وبرقم «19/2017» بعد ان ارفقت المجني عليها تقريرا طبيا حافلا بالاصابات التي لحقت بها جراء الضرب الذي صدر عن المواطن.

وبحسب مصدر امني فان مواطنة من مواليد 1990 تقدمت الى مخفر شرطة ميدان حولي وسجلت قضية بعنوان «اعتداء بالضرب»، وقالت المبلغة انها تعرضت للضرب في منطقة حولي وارفقت تقريرا طبيا جاء فيه كدمات وسحجات بالرأس والجبهة وكدمات وسحجات بالركبتين اليسرى واليمنى، قطع في الرباط بين فقرة العنق الأولى والثانية مع تحرك الفقرة 5.4سم، وتم الاتصال بوكيل نيابة حولي أشرف عبدالحكيم الذي أفاد بتسجيلها جناية.

من جهة اخرى، تسبب تأخر رأس شيشة في قضية تبادل ضرب بين اثيوبي ومصري، وبحسب مصدر امني فان وافدا اثيوبيا تقدم الى مخفر النقرة، وأفاد بتعرضه للضرب من وافد مصري خلال جلوسه لتدخين شيشة على مقهى بمنطقة حولي، واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.